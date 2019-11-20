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Горячая линия детского омбудсмена Подмосковья начнет работу в среду
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Ноября 2019, 12:25
Как информирует пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Московской области, что горячая линия детского омбудсмена Подмосковья будет работать 20 ноября в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям.
Отмечается, что на вопросы юных жителей Подмосковья и их законных представителей ответят уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова и команда высококвалифицированных юристов.
Работа горячей линии детского омбудсмена 20 ноября стала уже традицией. Все чаще в этот день звонят не только родители, но и подростки. Юридическую консультацию получат все обратившиеся, а в случае, если вопрос будет требовать более серьезной проработки, сотрудники помогут написать официальное обращение.
Телефон горячей линии детского омбудсмена: 8 (498) 602-03-80. На него можно звонить с 10:00 до 18:00.
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