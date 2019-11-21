21ноября 2019
четверг
|
14 парков благоустроили в Подмосковье
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 21 Ноября 2019, 10:35
Как информирует пресс-служба министерства благоустройства региона, что в Московской области завершено благоустройство 14 парков из 17, в рамках работ устанавливаются входные группы, детские игровые площадки, ограждения, урны, лавочки, а также проводится озеленение.
Отмечается, что на 2019 год запланировано благоустройство 17 парков, в том числе создание двух новых в городском округе Балашиха — это парк «Заречный» и Никольско-Архангельский».
В рамках благоустройства парки приводят в порядок, там устанавливают входные группы, детские игровые площадки, ограждения, урны, лавочки, систему наружного видеонаблюдения, создают дорожно-тропиночную сеть, проводят озеленение и так далее.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -3 -5
вечером -6 -8 ночью -7 -9
Котировки
Партнеры