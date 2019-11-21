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Поезда «Иволга» начали курсировать по МЦД вместе с обычными электричками
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Ноября 2019, 10:38
Как рассказал представитель пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании, что по Московским центральным диаметрам в смешанном режиме с обычными электричками начали курсировать новые поезда «Иволга».
Отмечается, что поезда «Иволга» короче остальных составов - семивагонные - однако за счет сквозного прохода и отсутствия тамбуров они вмещают больше пассажиров – около 2000 человек.
В час пик были добавлены дополнительные поезда, что позволяет снизить загруженность вагонов.
В связи с увеличенным пассажиропотоком из-за запуска МЦД с 22 ноября на Курско-Рижском направлении для комфорта пассажиров будет увеличена составность поездов в утренние часы пик.
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