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Пассажирам МЦД помогают сориентироваться в Нахабине с помощью аудиооповещений
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Общество — 21 Ноября 2019, 11:57
На железнодорожной станции Нахабино в подмосковном Красногорске организовали аудиооповещение пассажиров МЦД-2 Нахабино – Подольск организовали.
Отмечается, что сейчас электропоезда от станции Нахабино на Москву и из Москвы следуют с увеличенными интервалами. Задержки составляют до 10 минут. Об этом пассажирам сообщают по громкоговорителю.
Поезда до Подольска следуют каждые 10 минут от новой платформы. Они будут ходить до часа ночи.
Сейчас на станции Нахабино работают три платформы. Чтобы помочь пассажирам разобраться, от какой из них отправится необходимый электропоезд, железнодорожники делают объявления по громкой связи.
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