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Пасмурная и холодная погода ожидается в Московском регионе в течение недели
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Ноября 2019, 11:35
Как информируется на сайте «Метеовести», что переменная облачность и до минус 5 градусов ожидается в Москве и Подмосковье в течение текущей недели, ближе к выходным прогнозируется небольшое потепление.
Отмечается, что 25 ноября днем ожидается переменная облачность, минус 1-3 градуса. Давление заметно выше нормы. Ночью температура составит минус 3-5 градусов.
26 ноября в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, ночью минус 3-5, днем минус 1-3 градуса.
27 ноября ожидается переменная облачность. Ночью и днем минус 1-3 градуса. В четверг, 28 ноября, ожидается пасмурная погода, ночью и днем от минус 1 до плюс 1 градуса. В пятницу, 29 ноября, пройдут небольшие дожди. Ночью от 0 до плюс 2 градусов, днем плюс 2-4 градуса.
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