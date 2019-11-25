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Еще три «Ласточки» начнут ходить до Зеленограда с 8 декабря
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Ноября 2019, 11:40
Как информируется на официальном сайте мэра Москвы, что с 8 декабря между Москвой в Зеленоградом запустят три дополнительные «Ласточки», составы станут ежедневно отправляться с Ленинградского вокзала в Зеленоград в 21:30 и 22:46, а из Зеленограда в Москву – в 20:42.
Как рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, что дополнительные скоростные поезда позволят разгрузить другие составы, которые перевозят пассажиров по вечерам. Кроме того, горожане смогут выбрать наиболее удобное время для того, чтобы уехать домой или добраться до центра.
Первые «Ласточки» стали курсировать от Москвы до Зеленограда в октябре 2015 года. Экспрессы отправляются с Ленинградского вокзала и останавливаются в Химках, Сходне и Крюкове.
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