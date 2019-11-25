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Атмосферная впадина ожидает жителей Московского региона на этой неделе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Ноября 2019, 11:45
Как проинформировала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, что на территории Подмосковья и Москвы на текущей неделе ожидается резкое понижение атмосферного давления, которое синоптики называют атмосферной впадиной.
Паршина подчеркнула, что на прошлой неделе в регионе наблюдали так называемый климатический зуб, или экстремально высокое давление (которое на графике выглядит как большой зуб или клык).
Во второй половине нынешней недели давление резко понизится. К 29 ноября до 732 миллиметров ртутного столба, что на 15 единиц ниже нормы. Это уже больше будет напоминать атмосферную впадину.
Перепады давления плохо влияют на здоровье людей, которые страдают хроническими заболеваниями – им надо быть внимательными к своему здоровью. Кроме того, от перепадов давления зависит настроение, которое резко ухудшается при низком давлении.
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