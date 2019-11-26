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В Подмосковье за 2 года ликвидировали свыше 20% выявленных объектов недостроя
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Ноября 2019, 11:15
Как проинформировал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко на заседании регионального правительства, что более 20% недостроев ликвидировали в Московской области за два года, при этом около 400 из них были достроены.
Гордиенко подчеркнул, что на данный момент в Подмосковье выявлено 1879 объектов незавершенного строительства, среди них порядка 1049 (60%) – это самовольные строения, остальные – недостроенные объекты, в том числе находящиеся в государственной и муниципальной собственности, а также аварийные объекты. По итогам проведенной работы в 2018 и 2019 годы всего ликвидировано 533 объекта, что составляет 23% от общего количества выявленных недостроев.
Он отметил, что 160 объектов снесены, 373 объекта достроены. При этом почти в три раза увеличился объем деятельности. В 2018 году было ликвидировано 140 объектов, а в 2019 году уже 393 объекта.
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