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Крупнейший в России индустриальный парк могут построить в Домодедове
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Ноября 2019, 11:24
Как информирует газета «Коммерсант», что концерн «Русич» планирует возвести на Домодедовском шоссе в Подмосковье индустриальный парк на 1,5 миллиона квадратных метров.
Отмечается, что концерн выкупил у структур казахского БТА-банка несколько земельных участков в районе города Домодедово и деревни Кучино общей площадью 450 гектаров. За 15 лет компания надеется построить здесь крупнейший в России индустриальный парк.
По мнению экспертов, главным мотивом сделки стала низкая цена актива. Гендиректор «Гео Девелопмента» Максим Лещев, оценивает рыночную стоимость выкупленных земель в сумму порядка 1 миллиарда рублей. Однако источник газеты, знакомый с обстоятельствами сделки, говорит, что актив достался «Русичу» примерно за 450 миллионов рублей.
Строительство индустриального парка планируется начать в 2020 году, в концерне уже ведут переговоры о размещении на территории парка нескольких клиентов.
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