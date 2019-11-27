27ноября 2019
среда
|
Более 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 27 Ноября 2019, 11:27
Как информирует сервис «Яндекс.Расписание», что утром 27 ноября в столичных аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово задержали и отменили 32 рейса.
Отмечается, что во Внукове задержали три рейса. В Домодедове задержано 10 прилетов и вылетов, еще 15 отменены. В Шереметьеве задержали четыре рейса.
В подмосковном аэропорту Жуковский, согласно данным онлайн-табло, задержек и отмен рейсов нет.
Информация о задержке или отмене рейса должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Партнеры