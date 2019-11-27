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Облачная погода без осадков ожидается в Московском регионе в среду
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Ноября 2019, 11:34
Как информируется на сайте «Метеоновости», что 27 ноября в Москве и Подмосковье будет прохладная и облачная погода, ожидается понижение атмосферного давления.
Отмечается, что предстоящим днем столица и область останутся на периферии антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями без существенных осадков. Максимальная температура в столице составит от минус 3 градусов до минус 1 градуса, по области – от минус 5 градусов до нуля.
Ветер будет дуть юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность около 80-85%.
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