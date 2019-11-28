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Снегопад не повлиял на работу столичных аэропортов
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Общество — 28 Ноября 2019, 11:27
Как проинформировал представитель воздушных гаваней, что аэропорты Москвы Домодедово, Шереметьево, Внуково и подмосковный Жуковский работают штатно в снегопад.
Отмечается, что утром 28 ноября в столице прошел снегопад. Мелкий снег запорошил московские улицы, также наблюдалась дымка.
Аэропорт Домодедово работает штатно, видимость 10000 метров.
Аэропорты Шереметьево, Внуково и Жуковский работают штатно, уточнили в справочных воздушных гаваней.
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