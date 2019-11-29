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Около 50 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Ноября 2019, 11:22
Как информирует сервис «Яндекс.Расписание», что 29 ноября утром в столичных воздушных гаванях Шереметьево, Домодедово и Внуково задержали и отменили 47 прилетов и вылетов, согласно данным .
Отмечается, что во Внукове задержали 13 рейсов. В Шереметьеве задержали 12 прилетов и вылетов. В Домодедове отменили и задержали по 11 рейсов.
В подмосковном аэропорту Жуковский, задержек и отмен рейсов нет.
Информация о задержке или отмене рейса должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани.
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