29ноября 2019
пятница
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Дегустацию домашнего зефира проведут в аэропорту Домодедово в пятницу
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Общество — 29 Ноября 2019, 11:26
Как информирует пресс-служба комитета по туризму Московской области, что туристско-информационный центр Дмитровского городского округа 29 ноября представит достопримечательности и туристические маршруты своего района в аэропорту Домодедово, гости презентации смогут попробовать домашний зефир.
Уточняется, что презентация пройдет с 12:00 до 15:00 в помещении центра «Наше Подмосковье», находящемся в зоне вылета международного аэропорта Домодедово.
Сотрудники музея-заповедника «Дмитровский кремль» расскажут о местах притяжения округа, спортивных активностях и гостиницах Дмитровского городского округа.
В рамках мероприятия состоятся дегустация и продажа домашнего зефира от кондитера Светланы Девизы, отдельно будет представлен центр активного отдыха «Горнолыжный клуб Леонида Тягачева». Завершит презентацию интерактивная программа «Свадебный обряд».
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