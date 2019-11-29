29ноября 2019
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Полигон ТБО «Воловичи» закрыли в Коломенском округе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Ноября 2019, 12:34
Как проинформировал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин, что в Коломенском городском округе в пятницу закрыли мусорный полигон «Воловичи», это стало возможным посте того, как заработал на полную мощность современный комплекс по переработке отходов КПО «Юг».
Хромушин подчеркнул, что жителей Коломны ранее сильно беспокоил вопрос закрытия этого мусорного полигона, образца «советского периода», задачу закрыть свалку «Воловичи» 29 ноября поставил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Полигон «Воловичи» эксплуатировался почти 30 лет с 1990 года, на нем осуществлялось размещение отходов IV-V класса опасности. Общий объем принятых за все время отходов оценивается 2,3 миллиона тонн.
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