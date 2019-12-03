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Около 10 тыс человек убирают снег в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Декабря 2019, 12:09
Как рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин на заседании регионального правительства, что с последствиями продолжительного мелкого снегопада в Московской области борются около 10 тысяч человек и более 600 единиц техники.
Отмечается, что 3 декабря в Москве и Подмосковье идут осадки в виде снега, который прекратится после полудня, температура воздуха может понизиться до минус 6 градусов.
Хайкин добавил, что сегодня выпал первый снег, у нас задействовано 9,8 тысячи человек в уборке территорий, 614 единиц техники, обработано противогололедным материалом 21% территорий - 8 миллионов квадратных метров.
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