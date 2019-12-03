03декабря 2019
вторник
|
Подмосковью необходимо в два раза больше дворников
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 3 Декабря 2019, 12:12
Как проинформировал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, что в Подмосковье требуется удвоить количество коммунальщиков, которые занимаются уборкой дворов и улиц.
Хайкин подчеркнул, что количество дворников - 13,4 тысячи, необходимо 22,4 тысячи. Количество дворников необходимо увеличить почти в два раза.
Общий процент готовности уборочной техники к зиме составляет в Подмосковье 98%.
Ранее в Московской области запустили мобильное приложение для операционной системы Android, которое упрощает контроль за уборкой снега и содержанием дворовых территорий.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -1 -3
вечером -3 -5 ночью -3 -5
Котировки
Партнеры