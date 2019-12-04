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Фирменными стикерами обозначили электрички, курсирующие по МЦД
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Общество — 4 Декабря 2019, 12:13
Как информирует пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании, что около 2000 стикеров МЦД разместили на электричках, которые курсируют на диаметрах Одинцово – Лобня и Нахабино - Подольск.
Отмечается, что стикеры (красный параллелограмм с буквами МЦД) размещены снаружи вагонов с учетом пожеланий пассажиров. Они подчеркивают, что поезда на МЦД – это не только «Иволги», но и привычные электрички, тем самым позволяют ускорить посадку в поезд.
Внутри вагонов разместили схемы метро и информацию о стоимости и оплате проезда.
Любой состав в зоне МЦД становится поездом диаметров, кроме экспрессов. По направлению Одинцово – Окружная в режиме МЦД курсируют аэроэкспрессы.
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