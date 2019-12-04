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Подмосковные врачи рассказали, как защитить зубы в морозы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Декабря 2019, 12:17
Как информирует пресс-служба администрации Королева, что подмосковные врачи дали несколько советов, как защитить зубы и полость рта в морозы.
Отмечается, что зима вступила в свои права, и организм нужно подготовить к перепадам температур. Врачи королевской стоматологической больницы дали несколько советов по защите кожи, зубов, губ и полости рта.
Во время прогулки соблюдайте правило «вдох через нос, выдох через рот». Так вы защитите свои зубки от холодного воздуха. Пейте теплые напитки. Это поможет зубам не перемерзать, особенно если вы находитесь на холоде в течение нескольких часов. Не забывайте носить шарф. Он также поможет согреть зубки и удержать тепло.
Также врачи рекомендуют ограничить употребление сладкой и кислотной пищи, которая негативно влияет на чувствительность эмали, и заменить ее овощами, например, полезной морковкой.
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