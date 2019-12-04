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Научная конференция начнется в подмосковной усадьбе Мураново в среду
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Общество — 4 Декабря 2019, 12:19
Как информирует пресс-служба министерства культуры Московской области, что ежегодную научную конференцию «Мурановские чтения-2019» проведут в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново», она стартует 4 декабря.
Отмечается, что на мероприятии будут обсуждаться вопросы, связанные с жизнью и творчеством поэтов Евгения Боратынского и Федора Тютчева. Именно с их именами и связана тематика музейных экспозиций и коллекций усадьбы.
Среди главных тем – осмысление в науке поэтического наследия Боратынского и Тютчева, новые факты биографии писателей, «Россия и Европа» в освещении Тютчева и другие.
Кроме научной дискуссии, конференция предложит участникам обширную культурную программу, которая будет включать в себя концерт, посещение мемориального дома-музея С.Н. Дурылина в Болшеве и экскурсию по мурановской усадьбе.
Конференция в усадьбе будет проходить до 6 декабря.
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