06декабря 2019
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Свыше 50 рабочих мест создано для жителей Подмосковья в открывшихся магазинах в декабре
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Декабря 2019, 12:19
Как информирует пресс-служба министерства потребительского рынка и услуг региона, что с начала декабря на территории Московской области открылось пять магазинов сети «ВкусВилл» и еще два откроют свои двери для покупателей в пятницу, в которых создано более 50 рабочих мест.
Министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников подчеркнул, что каждый новый открытый супермаркет – это всегда дополнительный комфорт для жителей, отсутствие очередей, широкий ассортимент товаров. В ассортиментной матрице торговых объектов данного формата более 1,5 тысяч позиций.
Он уточнил, что в новых магазинах покупатели смогут приобрести продукты питания первой необходимости, фермерскую продукцию, экзотические ягоды и фрукты, а также бытовую химию рядом с домом.
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