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Более 20 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Декабря 2019, 12:22
Как информирует сервис «Яндекс.Расписание», что в трех московских аэропортах утром 6 декабря задержали и отменили более 20 рейсов.
Уточняется, что в аэропорту Внуково девять рейсов задержано и два отменено. В Домодедове три рейса задержано и шесть отменено. В Шереметьеве задержали пять рейсов.
Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани отмен и задержек рейсов нет.
Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.
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