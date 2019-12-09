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Более 100 общественных жилинспекторов работают в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Декабря 2019, 12:14
Как проинформировала начальник ведомства Ольга Федина, что около 120 общественных жилищных инспекторов прошли обучение и аттестацию в подмосковной Госжилинспекции.
Федина добавила, что у нас образовался активный пул председателей советов многоквартирных домов. 117 самых заметных активистов мы уже обучили собственными силами.
По заданию Госжилинспекции активисты могут прийти в управляющую организацию и на правах сотрудника ведомства потребовать осмотреть дом или получить разъяснения.
Общественные жилищные инспекторы информируют Госжилинспекцию о нарушениях по оперативным каналам.
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