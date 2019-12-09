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Около 20 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах утром в понедельник
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Декабря 2019, 12:17
Как информирует сервис «Яндекс.Расписание», что утром 9 декабря в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково отменили и задержали 17 прилетов и вылетов.
Уточняется, что в Шереметьеве задержали два рейса. В Домодедове отменили четыре рейса, задержали семь. Во Внукове задержали четыре рейса.
В подмосковном аэропорту Жуковский задержек и отмен рейсов не зафиксировано.
Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.
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