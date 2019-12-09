09декабря 2019
понедельник
|
Около 20 тыс км подмосковных дорог обработали реагентами за выходные
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 9 Декабря 2019, 12:20
Как информирует пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, что за прошедшие выходные в Подмосковье обработали противогололедными реагентами около 20000 километров муниципальных и региональных дорог.
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик подчеркнул, что за прошедшие выходные более 1000 единиц спецтехники обработали противогололедными материалами около 20 тысяч километров муниципальных и региональных дорог.
На ночных дежурствах было задействовано в среднем около 1200 машин.
В Подмосковье минувшей ночью прошел дождь, сейчас температура местами достигает плюс 2 градусов. При этом на юго-востоке и северо-западе региона возможен снег. Водителям посоветовали быть особенно внимательными и аккуратными.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +1 +3
вечером +1 +3 ночью +1 +3
Котировки
Партнеры