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70% аэроэкспрессов обновили на Шереметьевском направлении
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Декабря 2019, 12:11
Как информирует пресс-служба компании, что еще один двухэтажный «Аэроэкспресс» запустили по маршруту Одинцово - аэропорт Шереметьево, таким образом, на сегодняшний день обновлено уже 70% подвижного состава на данном направлении.
Отмечается, что полностью заменить подвижной состав на Шереметьевском направлении на двухэтажные поезда «Аэроэкспресс» планирует до конца года.
Первый двухэтажный аэроэкспресс в Шереметьево запустили в начале ноября. C 21 ноября аэроэкспрессы на данном направлении начали курсировать до Одинцова (в рамках Московских центральных диаметров).
На маршруте МЦД-1 поезда до Белорусского вокзала делают остановки на станциях Баковка, Инновационный Центр, Немчиновка, Сетунь, Рабочий поселок, Кунцевская, Фили, Тестовская, Беговая. От вокзала аэроэкспрессы следуют в скоростном режиме с остановками на платформе Окружная и на Савеловском вокзале.
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