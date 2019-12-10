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Порядка 1,5 тыс км подмосковных дорог обработали против гололеда за сутки
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Декабря 2019, 12:14
Как информирует пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, что за прошедшие сутки дорожные службы Московской области очистили и обработали противогололедных материалами около 1500 километров дорог.
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, что за минувшие сутки 225 единиц спецтехники обработали противогололедными материалами около 1,5 тысяч километров муниципальных и региональных дорог. Всего на ночном дежурстве было задействовано порядка 1,2 тысячи машин.
Больше всего дорог обработали на территории городских округов Егорьевск, Одинцовский, Талдомский, Красноармейск, Солнечногорск и Дмитровский.
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