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Появилась онлайн‑карта новогодних ярмарок в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Декабря 2019, 12:16
Как информируется на официальном портале правительства Московской области, что жителям и гостям Подмосковья теперь доступна интерактивная карта новогодних ярмарок в регионе.
Отмечается, что на онлайн-карте можно найти тематические и универсальные ярмарки, а также ярмарки выходного дня на территории 54 муниципалитетов. Всего на карте отмечено 256 точек, в описании каждой указаны режим работы ярмарки и контакты организаторов.
Некоторые новогодние ярмарки в Подмосковье уже работают. Массовое открытие ярмарок в регионе запланировано на 20 декабря. Например, в Щелкове проведут фестиваль «Новогодний расколбас», его изюминкой станет приготовление самой большой в мире шаурмы.
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