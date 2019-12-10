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Арктическое вторжение ожидается в Московском регионе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Декабря 2019, 12:21
Как информируется на сайте «Метеовести», что в Москве и Подмосковье 11 декабря ожидается арктическое вторжение, температура понизится, но все равно будет выше средних значений для первого зимнего месяца.
Отмечается, что изменение погоды в Московском регионе связано с приближением мощной циклонической системы, которая ранее накрыла север Европы.
Везде по мере продвижения холодного фронта температура будет меняться весьма динамично. Например, сегодня в столице около плюс 4 градусов. Завтра в середине дня столбики термометров уже опустятся до нуля. Затем похолодание усилится, подморозит, и в последующие дни дневная температура не превысит минус 1 – минус 2 градусов.
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