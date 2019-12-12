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Около 4 тыс км подмосковных дорог обработали противогололедными реагентами за сутки
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Декабря 2019, 12:08
Как информирует пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, что за минувшие сутки около 4100 километров дорог Подмосковья обработали противогололедными реагентами, на дежурстве было задействовано порядка 1000 машин.
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик подчеркнул, что за минувшие сутки 337 единиц спецтехники обработали противогололедными материалами более 4,1 тысячи километров муниципальных и региональных дорог. Всего на ночном дежурстве было задействовано порядка 1 тысячи машин.
Больше всего дорог обработали в Одинцовском, Талдомском округах, Солнечногорске, Шатуре, Щелкове, Коломенском округе.
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