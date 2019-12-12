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Жителей Подмосковья предупредили о тумане с видимостью 200 метров
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Декабря 2019, 12:10
Как информируется на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью, что в течение суток 12 декабря в Московской области ожидается туман с видимостью 200-500 метров.
Отмечается, что при тумане возникают такие факторы опасности как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий.
При тумане необходимо быть особенно внимательными на дорогах. Водителям нужно снизить скорость, включить противотуманные фары и фонари, отказаться от лишних перестроений, обгонов, на скользкой дороге резко не тормозить.
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