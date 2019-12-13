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Синоптики назвали декабрьское тепло в Москве аномалией
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Декабря 2019, 12:24
Как рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, что в Москве установилась аномально теплая для декабря погода, за первые дни месяца температура в столице оказалась на 5 градусов выше нормы.
Позднякова подчеркнула, что за 12 дней температура выше нормы в среднем на 5 градусов. Также сейчас испытывается дефицит осадков. Норма для Москвы - 56 миллиметров, а выпало всего 7,3 миллиметра за 12 дней.
Она добавила, что такая погода в декабре является для Москвы аномальной, но не уникальной.
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