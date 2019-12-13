13декабря 2019
пятница
|
До минус 2 градусов может подморозить в Московском регионе в пятницу
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 13 Декабря 2019, 12:30
Как информируется на сайте «Метеоновости», что 13 декабря в Москве и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода, может подморозить до минус 2 градусов.
Отмечается, что предстоящим днем столица и область останутся на периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит от 0 до плюс 2 градусов, по области - от минус 2 градусов до плюс 3 градусов.
Ветер будет дуть южный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление еще немного понизится и в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха останется высокой - на уровне 80-85%.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -1 +1
вечером 0 -2 ночью -1 +1
Котировки
Партнеры