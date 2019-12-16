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Около 40 тыс км подмосковных дорог обработали противогололедными реагентами на выходных
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Декабря 2019, 12:56
Как проинформировала пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона, что в Подмосковье за минувшие выходных очистили и обработали противогололедными материалами около 40 тысяч километров областных доро.
Отмечается, что в приоритетном порядке обрабатывали трассы с самым интенсивным движением, а также наиболее аварийные участки: путепроводы, эстакады, мосты, крутые повороты, подъемы.
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик подчеркнул, что в выходные на областные дороги области вышли более 1,7 тысячи единиц спецтехники. Мониторинг дорожной ситуации ведется в круглосуточном режиме для оперативного реагирования на погодные условия. В ночных дежурствах было задействовано в среднем 1,2 тысячи машин.
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