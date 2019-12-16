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Суд Москвы огласит приговор экс‑министру финансов Подмосковья в понедельник
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Декабря 2019, 13:01
16 декабря в 14:00 Басманный суд столицы огласит приговор бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову.
Отмечается, что с 2005 по 2008 годы Кузнецов в составе преступной группы с несколькими должностными лицами правительства области и другими соучастниками похитил у региональных учреждений и организаций более 11 миллиардов рублей.
Бывший чиновник находился в международном розыске с 2010 года. В начале текущего года его выдали российским службам. Расследование дела длилось 10 лет. Всего в деле 22 эпизода преступлений. Некоторые из соучастников еще находятся в международном розыске.
Ранее Кузнецов признал вину в хищении крупной денежной суммы и раскаялся в содеянном.
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