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Рекордное тепло ожидается в Московском регионе в середине этой недели
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Декабря 2019, 13:04
Как рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, что на этой неделе температура воздуха в Москве и Подмосковье окажется выше нормы, в среду и четверг могут быть побиты многолетние температурные рекорды.
Позднякова подчеркнула, что погоду на этой неделе будет определять атлантический циклон. Температура воздуха 18 и 19 числа будет близка к рекордной. Это могут быть самые теплые дни для этих чисел декабря за последние 140 лет метеорологических наблюдений. Для 18 и 19 числа абсолютные рекорды температур составляют плюс 5,3 градуса.
Ближайшей ночью в Московском регионе ожидается до плюс 2 градусов, во вторник днем воздух прогреется до плюс 1-3 градусов. В среду и четверг ночью ожидается до плюс 4 градусов, днем столбики термометров могут зафиксироваться на отметке в 5-6 градусов тепла.
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