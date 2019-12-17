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Около 1, 5 млн человек могут принять участие в новогодних гуляньях в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Декабря 2019, 12:15
Как рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, что около 1,5 миллионов участников новогодних гуляний ожидают власти Подмосковья.
Хайкин подчеркнул, что в каждом парке будут проходить праздничные мероприятия. Все территории готовы, в некоторых муниципалитетах это будут центральные площади, зоны отдыха. Традиционно во время праздничных мероприятий выходит порядка 1,5 миллионов человек. Везде организована программа на новогодние праздники.
Он отметил, что посмотреть афишу можно на сайтах муниципалитетов и на портале welcome.mosreg.
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