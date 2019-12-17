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50 общественных территорий планируют благоустроить в Подмосковье в 2020 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Декабря 2019, 12:17
Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин проинформировал, что в Подмосковье в 2020 году планируют благоустроить 50 крупных общественных территорий.
Хайкин подчеркнул, что по планам на 2020 год 50 крупных общественных территорий. Это три площади, пять набережных, восемь парков, 34 зоны отдыха. Практически в каждом городе появятся современные общественные пространства.
Он отметил, что работы будут проходить в 43 муниципальных образованиях. Особое внимание уделят победителям Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений — Серпухову, Кашире, Верее, Звездному городку и Пересвету.
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