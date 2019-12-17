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1,5 тыс детей посетят Губернаторскую елку в доме правительства Московской области
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Декабря 2019, 12:24
Как проинформировала пресс-служба министерства социального развития региона, что в доме правительства Московской области 18 декабря пройдет Губернаторская новогодняя елка, ее посетят 1500 детей.
Отмечается, что на елку приедут дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также ребята, добившиеся успехов в учебе, спорте и творчестве в этом году.
Для детей будет организована уникальная интерактивная программа, а также представлена новогодняя музыкальная сказка «Морозко» от Московского областного театра юного зрителя.
В конце праздника детям подарят сладкие подарки от губернатора региона Андрея Воробьева.
Начало праздника запланировано на 11:00.
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