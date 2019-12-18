18декабря 2019
среда
|
Свыше 310 тыс кв м торговых площадей ввели в эксплуатацию в Подмосковье за 9 месяцев
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 18 Декабря 2019, 12:12
Как проинформировала пресс-служба министерства потребительского рынка и услуг региона, что в Подмосковье с января по сентябрь 2019 года ввели в эксплуатацию более 310 тысяч квадратных метров торговых площадей.
Министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников подчеркнул, что в рамках реализации подпрограммы «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Московской области» государственной программы «Предпринимательство Подмосковья» за период январь-сентябрь введено в эксплуатацию более 310 тысяч квадратных метров торговых площадей.
Так, в третьем квартале, в городском округе Балашиха открылся ТЦ «Новоизмайловский» общей площадью 13,5 тысяч квадратных метров и предусматривающий 200 рабочих мест.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +2 +4
вечером +3 +5 ночью +5 +7
Котировки
Партнеры