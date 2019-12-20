20декабря 2019
пятница
|
Подмосковье заняло третье место в Национальном туристическом рейтинге — 2019
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 20 Декабря 2019, 12:14
Как информируется на сайте Национального рейтинга, что Московская область стала третьей в Национальном туристическом рейтинге – 2019, регион создает свои туристические проекты и открывает информационные центры для путешественников.
Отмечается, что в текущем году был создан новый комитет по туризму Московской области, который возглавила Наталья Галкина, получившая ранг министра подмосковного правительства. Обновленная команда под ее руководством занялась продвижением проектов «Лето в Подмосковье» и «Зима в Подмосковье». Помимо уже имеющихся туристско-информационных центров на ж/д вокзалах властями был открыт ТИЦ в аэропорту Домодедово.
В Подмосковье совместно с Тульской областью разработали новый маршрут «Живописный тур», он объединит Серпухов, музей-усадьбу «Поленово» и Тулу.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -1 -3
ночью -1 -3 утром -1 +1
Котировки
Партнеры