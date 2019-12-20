20декабря 2019
пятница
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Погода без осадков и до плюс 2 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Декабря 2019, 12:21
Как информируется на сайте «Метеоновости», что в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков, максимальная температура воздуха днем составит плюс 2 градуса.
Отмечается, что предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве минус 1 – плюс 1, по области – минус 3 – плюс 2 градуса.
Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность около 70%. Геомагнитная обстановка в пятницу прогнозируется неустойчивая.
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