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Водителям Подмосковья посоветовали снизить скорость на дорогах из‑за тумана
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Декабря 2019, 12:13
Как сообщило министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, что на территории Московской области до конца понедельника будет туманно, водителей призвали снизить скорость на дорогах из-за непогоды.
Отмечается, что в Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана с видимостью до 300-800 метров. Этот уровень означает потенциально опасную погоду. Туман сохранится в области до 21:00 понедельника.
МЧС также объявило экстренное предупреждение в регионе из-за густого тумана.
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