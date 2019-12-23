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Более 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Московского региона
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Декабря 2019, 12:15
Как информирует сервис «Яндекс.Расписание», что по состоянию на утро 23 декабря в четырех аэропортах Московского региона отменены и задержаны 23 рейса.
Уточняется, что во Внукове задерживается один рейс, в Шереметьеве - три рейса. В аэропорту Домодедово 13 рейсов задержано и пять отменено.
В подмосковном аэропорту Жуковский задерживается прилет одного рейса.
Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.
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