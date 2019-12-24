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В Подмосковье обнаружили 4 подпольных цеха по производству табачной продукции
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Декабря 2019, 12:14
Как информируется на сайте МВД России, что в Московской области выявили четыре подпольных цеха по производству табачной продукции, незаконная деятельность была пресечена.
Отмечается, что подмосковные полицейские вместе с росгвардейцами задержали пять предполагаемых участников и руководителя преступного сообщества. Их подозревают в незаконном производстве и распространении фальсифицированной табачной продукции.
Установлено, что злоумышленники организовали четыре цеха по нелегальному производству табачных изделий в промышленных масштабах на территории Московской и Ярославской областей. Готовую продукцию хранили в складских помещениях.
Полицейские нашли семь технологических линий, 2 миллиона пачек сигарет, готовых к реализации, и 11 миллионов поддельных специальных марок. Также была обнаружена и полностью изъята «черновая» бухгалтерия, печати разных фирм, уставные и учредительные документы организаций.
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