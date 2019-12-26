26декабря 2019
четверг
|
В Подольске нашли живой пропавшую неделю назад 15‑летнюю девочку
Новости вашего района
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 26 Декабря 2019, 12:08
Как информируется в группе «УМВД России по г.о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте», что в Подольске нашли живой 15-летнюю Викторию Чирсову, которая ушла из дома 19 декабря и не вернулась.
Отмечается, что сотрудники полиции УМВД России по Подольску разыскивали Викторию Чирсову 2004 года рождения, проживающую на улице Подольская. 19 декабря 2019 года она ушла из дома и не вернулась.
«Найдена, жива», – говорится в сообщении.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода 0 +2
вечером -1 +1 ночью -1 +1
Партнеры