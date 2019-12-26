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Парк поездов МЦД обновят в 2020 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Декабря 2019, 12:11
Как рассказал исполнительный директор АО «Центральная ППК» Иван Конев, что правительства Подмосковья и Москвы в следующем году готовят обновление парка поездов, курсирующих на Московских центральных диаметрах.
Конев подчеркнул, что с правительством Москвы и Московской области на следующий год планируется большая программа по обновлению подвижного состава, есть планы по обновлению всего парка, который курсирует на обоих центральных диаметрах.
Он добавил, что обновление парка призвано улучшить комфорт перевозок, что даст толчок к развитию пассажиропотока.
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