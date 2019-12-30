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Около 8 млн квадратных метров жилья сдадут в Подмосковье в 2019 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Декабря 2019, 11:41
Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, что свыше 4 миллионов квадратных метров многоквартирных домов и около 4 миллионов квадратных метров объектов индивидуального жилищного строительства введут в Подмосковье в текущем году.
30 декабря в доме правительства Московской области состоялось совещание по вопросу завершения строительства проблемных многоквартирных домов в Подмосковье под руководством заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко.
Воробьев подчеркнул, что в этом году планируется сдача 4,6 миллиона квадратных метров, по ИЖС - порядка 4 миллионов.
Он добавил, что в регионе приняты меры, чтобы каждый человек чувствовал себя защищенным и имел возможность контролировать, как строиться его дом.
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