30декабря 2019
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Почти 40 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах утром в понедельник
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Декабря 2019, 11:45
Как информирует сервис «Яндекс.Расписание», что утром 30 декабря в трех московских аэропортах отменили и задержали 38 рейсов.
Во Внукове задержали 13 рейсов. В аэропорту Домодедово 14 рейсов задержано и три отменено. В Шереметьеве задержали восемь рейсов. В подмосковном аэропорту Жуковский задержек и отмен рейсов не зафиксировано.
Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.
В понедельник в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода со снегом и сильным ветром.
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