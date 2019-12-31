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50 рейсов отменили и задержали в аэропортах Московского региона
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 31 Декабря 2019, 11:06
Как информирует сервис «Яндекс.Расписание», что утром 31 декабря в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево и в подмосковном Жуковском отменили и задержали 50 рейсов.
Отмечается, что во Внукове задержали 12 рейсов. В аэропорту Домодедово 27 прилетов и вылетов задержано, еще два отменено. В Шереметьеве задержали восемь рейсов.
В подмосковном аэропорту Жуковский отмен рейсов не зафиксировано, задерживается один прилет.
Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.
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